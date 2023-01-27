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В Днепре могут начаться «веерные» отключения газа и отопления: в чем дело

Сегодня 13:22
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В Днепре могут возникнуть проблемы с отоплением.

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Сейчас в Днепре действуют стабилизационные или плановые отключения света. Однако к ним могут добавиться отключение газа или отопление.

Это может произойти из-за долгов за отопление, которые уже достигли «космических» цифр. Об этом сообщил заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко.

По его словам, котельные могут начать отключать не коммунальщики, а предприятия, поставляющие КП газ.

На сегодняшний день сумма задолженности перед ними составляет 1 миллиард 215 миллионов 380 тысяч. Простыми словами, по долгу населения в 1,4 миллиарда долг за газ составляет 1,2 миллиарда, – написал он.

Михаил Лысенко призывает жителей активнее платить за поставленное тепло. Иначе уже совсем скоро к веяльным отключениям света может добавиться и отключение газа.

Сейчас за тепло платят только 30% потребителей.

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