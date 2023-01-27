В Днепре могут начаться «веерные» отключения газа и отопления: в чем дело

Сейчас в Днепре действуют стабилизационные или плановые отключения света. Однако к ним могут добавиться отключение газа или отопление.
Это может произойти из-за долгов за отопление, которые уже достигли «космических» цифр. Об этом сообщил заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко.
По его словам, котельные могут начать отключать не коммунальщики, а предприятия, поставляющие КП газ.
На сегодняшний день сумма задолженности перед ними составляет 1 миллиард 215 миллионов 380 тысяч. Простыми словами, по долгу населения в 1,4 миллиарда долг за газ составляет 1,2 миллиарда, – написал он.
Михаил Лысенко призывает жителей активнее платить за поставленное тепло. Иначе уже совсем скоро к веяльным отключениям света может добавиться и отключение газа.
Сейчас за тепло платят только 30% потребителей.
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