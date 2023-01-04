В Днепре могут на два месяца перекрыть движение транспорта по улице Паторжинского: подробности

Это связано с проведением работ по прокладке сетей водоснабжения.
Перекрыть проезд хотят возле дома №31.
Об этом говорится в проекте распоряжения городского головы Днепра.
Работы планируют провести с 15 января по 15 марта 2023 года.
Стоит отметить, что городской голова пока не подписал распоряжение, поэтому оно еще не вступило в силу.
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