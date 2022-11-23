Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре многие жители из-за отключения света остались без воды: адреса

Сегодня 14:05
просмотров

Сегодня, 23 ноября, в Днепре из-за отключения света некоторые жители остались без воды.

Новости Днепра про В Днепре многие жители из-за отключения света остались без воды: адреса

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Так, остались без воды жители:

  • просп. Слобожанского, 40-90, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 83а, 85;
  • ул. Богдана Хмельницкого, 233;
  • просп. Петра Калнышевского, 1-72;
  • ул. Батумской, 8-64;
  • ул. Старочумацкой, 1, 10, 11;
  • ул. Квитки Цисык, 1-36;
  • ул. Яркой, 1-41;
  • ул. Дебальцевской, 21, 23, 28, 29;
  • ул. Осенней, 7-13;
  • ул. Кожемяки, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19;
  • ул. Дарницкой, 4, 7, 9, 11.

Водоснабжение будет возобновлено после подачи электроэнергии.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре многие жители из-за отключения света остались без воды: адресаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре многие жители из-за отключения света остались без воды: адресаРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Как выбрать генератор и сколько он стоит
    Новости Днепра
    Сегодня 19:46
    Как выбрать генератор и сколько он стоит

    Сегодня весь Днепр остался без света. Социальная инфраструктура, а также…

    255 и более: в Днепре напряжение в розетках горожан не стабильное
    Новости Днепра
    Сегодня 18:46
    255 и более: в Днепре напряжение в розетках горожан не стабильное

    Сегодня российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный ракетный удар…

    В Днепре на маршруты вышли дополнительные автобусы
    Новости Днепра
    Сегодня 18:09
    В Днепре на маршруты вышли дополнительные автобусы

    Важно!

    Город поглотила тьма: как выглядел Днепр во время блекаута (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 18:03
    Город поглотила тьма: как выглядел Днепр во время блекаута (ФОТО)

    Сегодня Украину рф снова обстреляла ракетами. Из-за ударов по критической…

    Последние новости

    Как выбрать генератор и сколько он стоит
    Как выбрать генератор и сколько он стоит

    Сегодня весь Днепр остался без света. Социальная инфраструктура, а также ряд магазинов работали на генераторах. От наличия электричества зависит не только работа домашних приборов и комфорт в виде использования смартфона или ноутбука, но также и отопление, подача воды и прочее.…

    Сегодня 19:46
    просмотров
    Скоро будет вода: на Днепропетровщине уже заживили Аульский водовод
    Скоро будет вода: на Днепропетровщине уже заживили Аульский водовод

    В Днепропетровской области постепенно возобновляют электроснабжение.

    Сегодня 19:08
    0
    просмотров
    255 и более: в Днепре напряжение в розетках горожан не стабильное
    255 и более: в Днепре напряжение в розетках горожан не стабильное

    Сегодня российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Украине.

    Сегодня 18:46
    1
    просмотров
    В Днепре на маршруты вышли дополнительные автобусы
    В Днепре на маршруты вышли дополнительные автобусы

    Важно!

    Сегодня 18:09
    0
    просмотров
    Город поглотила тьма: как выглядел Днепр во время блекаута (ФОТО)
    Город поглотила тьма: как выглядел Днепр во время блекаута (ФОТО)

    Сегодня Украину рф снова обстреляла ракетами. Из-за ударов по критической инфраструктуре по всей стране был отключен свет, в нескольких городах пропала вода. В Днепре пропал свет, из-за этого троллейбусы и трамваи перестали ходить. Не работают светофоры на дорогах большие пробки. …

    Сегодня 18:03
    просмотров
    Кто еще может – сделайте запасы воды: в Днепре из-за отключения света перебои с водоснабжением
    Кто еще может – сделайте запасы воды: в Днепре из-за отключения света перебои с водоснабжением

    В Днепре несколько районов остались без воды.

    Сегодня 17:39
    просмотров
    В Днепре образовались километровые очереди на маршрутки (ВИДЕО)
    В Днепре образовались километровые очереди на маршрутки (ВИДЕО)

    В Днепре образовались огромные очереди на маршрутки.

    Сегодня 17:12
    просмотров
    В Днепре почти полон блекаут, больницы на генераторах, — Филатов
    В Днепре почти полон блекаут, больницы на генераторах, — Филатов

    В Днепре почти полный блекаут.

    Сегодня 16:54
    просмотров
    Кривой Рог почти весь без света, а застрявших под землей шахтеров пытаются эвакуировать
    Кривой Рог почти весь без света, а застрявших под землей шахтеров пытаются эвакуировать

    Кривой Рог перешел на режим работы при полном блекауте.

    Сегодня 16:37
    просмотров
    Как выглядит квартира за 2 тыс грн в аренду в Днепре (ФОТО)
    Как выглядит квартира за 2 тыс грн в аренду в Днепре (ФОТО)

    Найти дешевую однокомнатную квартиру в аренду в Днепре – это квест, но вполне решаемый. Но собираясь экономить на аренде жилья нужно учитывать, что условия – ремонт, мебель и техника в дешевой квартире не всегда будут современными и «свежими». Журналисты dhepr.info…

    Сегодня 16:27
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх