В Днепре местные «Мальдивы» за месяц после последней уборки превратили в свалку

Днепровские "Мальдивы" на Парусе превратили в свалку.

Жители ж/м Парус снова жалуются на отдыхающих, засоривших местный пляж. Еще месяц назад, после последней уборки, которую устроили неравнодушные горожане, было чисто, но теперь пляжная зона снова напоминает свалку.

Я даже не знаю, как этот ужас комментировать. Люди уже однажды выгребли кучу мусора, за что им большая благодарность. А сейчас это трэш +/- через месяц. Опомнитесь! — пишет местная жительница Ася в Facebook-сообществе «Актив ж/м Парус».

Пляж на Парусе не официальный, поэтому его чистота зависит только от самих отдыхающих, но те не спешат убирать за собой, поэтому буквально через месяц в пределах зеленой зоны появилось несколько крупных свалок.

Местные говорят, что делают замечания отдыхающим, прося их убирать за собой, но эти просьбы нагло игнорируют. Многие перестали сюда ходить, потому что береговая зона превратилась в свалку, хотя раньше этот пляж называли «Мальдивами».

Напомним, в Днепре популярный стихийный пляж превращают в свалку.

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