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  • В Днепре местная Леди Гага «соревновалась» в эпатажности с известнейшим пранкером города

В Днепре местная Леди Гага «соревновалась» в эпатажности с известнейшим пранкером города

Сегодня 22:14
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Днепровскую Леди Гагу заметили в компании одного из известнейших пранкеров города.

Новости Днепра про В Днепре местная Леди Гага

В центре Днепра заметили интересное дуо — самую эпатажную девушку города, которую горожане прозвали Леди Гагой и блогера-пранкера Давида Игнатова.

На видео, которое распространили в сети, можно увидеть разговор двух эпатажных днепрян, которые привлекали прохожих своим внешним видом. На этот раз Давид сменил свой костюм сшит из клетчатых баулов на странные широкие джинсы, а вот Маша Галенчик, как всегда, была на высоких каблуках и в одежде, напоминавшей сценические костюмы певицы Леди Гаги.

Биба и Боба нашего города наконец-то встретили друг друга. Если это не встреча десятилетия тогда я уже не знаю что это! – прокомментировали видео в одном из телеграм-каналов.

Днепровская Леди Гага оценила старания блогера, но посоветовала придать образу «брендовости».

Новости Днепра про В Днепре местная Леди Гага

После этого они немного побеседовали и сошлись во мнении, что жителям Днепра не хватает яркости, а затем обменялись номерами.

Новости Днепра про В Днепре местная Леди Гага

Днепряне с юмором отреагировали на встречу этих двоих. Горожане отмечают, что пока они не делают ничего противозаконного, могут одеваться, как угодно и развлекать прохожих.

Днепровская Леди Гага – что о ней известно?

Известно, что Днепровскую Леди Гагу зовут Маша Галенчик. Поговаривают, что по образованию Мария юрист и окончила университет с красным дипломом. В ководный карантин она работала по специальности, но уволилась. Популярность приобрела благодаря своим ярким образам.

Мария когда-то признавалась обожающим журналистам «когда у людей квадратные глаза, а также нецензурную лексику в свою сторону».

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