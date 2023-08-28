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  • В Днепре Mercedes столкнулся с электросамокатом: полиция разыскивает свидетелей ДТП

В Днепре Mercedes столкнулся с электросамокатом: полиция разыскивает свидетелей ДТП

Сегодня 07:15
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Новости Днепра про В Днепре Mercedes столкнулся с электросамокатом: полиция разыскивает свидетелей ДТП

16 июня в 15:30 в Новокодакском районе города произошла авария. Там Mercedes столкнулся с электросамокатом.

Как установили правоохранители, водитель иномарки двигался по улице Доблесной в направлении улицы Трифона Гладченко, во время движения в районе дома №115 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с электросамокатом.

В результате ДТП водитель электросамоката получил телесные повреждения.

Ведомости по данному факту внесены в ЕРДР по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины.

Чтобы установить все обстоятельства аварии, полицейские ищут свидетелей. Поэтому, если вы видели момент столкновения или его снял ваш видеорегистратор, сообщите об этом по номеру 093 42 99 163.

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