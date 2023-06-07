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В Днепре массово начали продавать рыбу: она может быть опасной

Сегодня 18:34
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Из-за подрыва Каховской ГЭС и обмеления Каховского водохранилища в Днепропетровской области происходит массовый мор рыбы.

Новости Днепра про В Днепре массово начали продавать рыбу: она может быть опасной

Рыбу на берегу водохранилища собирать запрещено, ведь есть риск отравиться или заболеть ботулизмом.

Однако некоторых граждан это не останавливает.

Так, в Днепре появилось очень много «торговцев» рыбой. Как отмечают горожане, раньше на этих точках ничего не продавали.

Есть вероятность, что это та самая мертвая рыба с берегов Каховского водохранилища.

Поэтому, пожалуйста, лучше не покупайте ее – берегите свое здоровье и жизнь!

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