В Днепре массово начали продавать рыбу: она может быть опасной

Рыбу на берегу водохранилища собирать запрещено, ведь есть риск отравиться или заболеть ботулизмом.
Однако некоторых граждан это не останавливает.
Так, в Днепре появилось очень много «торговцев» рыбой. Как отмечают горожане, раньше на этих точках ничего не продавали.
Есть вероятность, что это та самая мертвая рыба с берегов Каховского водохранилища.
Поэтому, пожалуйста, лучше не покупайте ее – берегите свое здоровье и жизнь!
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