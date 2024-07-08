В Днепре масштабные изменения в работе общественного транспорта: все детали

Не ждите зря.

В Днепре после ракетной атаки есть значительные изменения в работе транспорта.

По состоянию на 13:25:

— троллейбусы «А» и «Б» курсируют через просп. Александра Поля;

— троллейбусы №19 курсируют по просп. Александра Поля;

– автобус №34 по схеме ул. Рабочая – ул. Национальной Гвардии – ул. Савченко по просп. Поля – просп. Богдана Хмельницкого и дальше по маршруту;

– автобусы №87А и №106 вместо ул. Рабочая направляется через просп. Поля;

— автобусы №87Б и №155 по ул. Антоновича – просп. Поля и дальше по маршруту;

— автобусы №146А и №146Б работают по единому маршруту без кольцевого режима: от перекрестка ул. Рабочей/ул. Криворожской в ​​направлении ул. Киевской, до перекрестка просп. Богдана Хмельницкого/ул. Независимости по направлению просп. Дмитрия Яворницкого.

— автобус №113 – от ЦУМа до ул. Независимость;

– автобус №156 временно приостановил движение.

А вот трамвай №11, ранее приостанавливавший движение, снова курсирует.

О возобновлении работы маршрутов в штатном режиме будет сообщено дополнительно.

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