Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре маршрутка ездит с дополнительным кондиционером, но есть нюанс

Сегодня 11:33
просмотров

В сети высмеяли аварийное состояние одной из маршруток Днепра.

Новости Днепра про В Днепре маршрутка ездит с дополнительным кондиционером, но есть нюанс

Так, в автобусе 95 под пассажирским сиденьем виднеется отверстие, из которого видна дорога.

Это заметил пассажир маршрутки и снял ситуацию на видео. Его опубликовали в местном телеграмм-канале.

«95-е. Утро начинается. Неплохие места”, – говорит на видео мужчина.

В сети также подшутили, что это дополнительная система вентиляции.

Напомним, пожаловаться на аварийное состояние маршруток в Днепре можно через официальные страницы Департамента транспорта и транспортной инфраструктуры, созданные в Faceboоk, Instagram и Telegram.

Оставить жалобу или предложение о работе городского общественного транспорта можно также на горячей линии городского совета: (056) 732-12-12; (095) 732-12-12; (096) 732-12-12; (073) 732-12-12.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре маршрутка ездит с дополнительным кондиционером, но есть нюансУкраїнська Новости Днепра про В Днепре маршрутка ездит с дополнительным кондиционером, но есть нюансРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепропетровской области адвокат возглавил преступную группу и пытался завладеть средствами агропредприятия
    Новости Днепра
    Сегодня 11:17
    В Днепропетровской области адвокат возглавил преступную группу и пытался завладеть средствами агропредприятия

    В Днепропетровской области сообщили о подозрении трем участникам организованной группы,…

    Днепрянка Магучих рассказала, на что потратит призовые за «золото» Олимпиады-2024
    Новости Днепра
    Сегодня 11:17
    Днепрянка Магучих рассказала, на что потратит призовые за «золото» Олимпиады-2024

    Ярослава Магучих рассказала, куда потратит призовые за "золото".

    Стало известно, будут ли снова применять графики отключений света в Днепре
    Новости Днепра
    Сегодня 10:56
    Стало известно, будут ли снова применять графики отключений света в Днепре

    Пока ситуация в энергетике несколько улучшилась.

    На Днепропетровщине приютили дикого детеныша куницы, которого военные нашли в окопе Донецкой области
    Новости Днепра
    Сегодня 10:36
    На Днепропетровщине приютили дикого детеныша куницы, которого военные нашли в окопе Донецкой области

    В приюте на Днепропетровщине чудом спасли дикое животное с фронта.

    Последние новости

    В Днепропетровской области адвокат возглавил преступную группу и пытался завладеть средствами агропредприятия
    В Днепропетровской области адвокат возглавил преступную группу и пытался завладеть средствами агропредприятия

    В Днепропетровской области сообщили о подозрении трем участникам организованной группы, а также третейскому судье.

    Сегодня 11:17
    1
    просмотров
    Днепрянка Магучих рассказала, на что потратит призовые за «золото» Олимпиады-2024
    Днепрянка Магучих рассказала, на что потратит призовые за «золото» Олимпиады-2024

    Ярослава Магучих рассказала, куда потратит призовые за "золото".

    Сегодня 11:17
    1
    просмотров
    Стало известно, будут ли снова применять графики отключений света в Днепре
    Стало известно, будут ли снова применять графики отключений света в Днепре

    Пока ситуация в энергетике несколько улучшилась.

    Сегодня 10:56
    2
    просмотров
    На Днепропетровщине приютили дикого детеныша куницы, которого военные нашли в окопе Донецкой области
    На Днепропетровщине приютили дикого детеныша куницы, которого военные нашли в окопе Донецкой области

    В приюте на Днепропетровщине чудом спасли дикое животное с фронта.

    Сегодня 10:36
    2
    просмотров
    На Днепропетровщине 9 августа прогремит взрыв: причины и время
    На Днепропетровщине 9 августа прогремит взрыв: причины и время

    Жители Кривого Рога сегодня услышат взрыв.

    Сегодня 10:28
    3
    просмотров
    На Днепропетровщине мужчина воровал деньги с пенсионной карточки своей 87-летней бабушки
    На Днепропетровщине мужчина воровал деньги с пенсионной карточки своей 87-летней бабушки

    В Желтых Водах мужчина тратил деньги на себя с пенсионной карточки пожилой родственницы.

    Сегодня 09:49
    2
    просмотров
    Днепропетровщина – один из антилидеров по количеству разводов: сколько пар расторгли брак
    Днепропетровщина – один из антилидеров по количеству разводов: сколько пар расторгли брак

    Днепропетровщина вошла в двойку лидеров по количеству заключения браков, а также – в двойку антилидеров по количеству их расторжения.

    Сегодня 09:30
    0
    просмотров
    В Днепропетровской области на кладбище неизвестные совершили акт вандализма у могилы
    В Днепропетровской области на кладбище неизвестные совершили акт вандализма у могилы

    На одном из кладбищ в Синельниковском районе вандалы осквернили могилу.

    Сегодня 08:52
    3
    просмотров
    Днепропетровщина — вторая по количеству больных COVID-19: сколько случаев зафиксировали на прошлой неделе
    Днепропетровщина — вторая по количеству больных COVID-19: сколько случаев зафиксировали на прошлой неделе

    Днепропетровщина вышла в тройку областей с наибольшим количеством больных на COVID-19.

    Сегодня 08:03
    5
    просмотров
    Взрывы ночью 9 августа в Днепре: официальная информация от ОВА
    Взрывы ночью 9 августа в Днепре: официальная информация от ОВА

    В области сработало ПВО.

    Сегодня 07:34
    7
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх