В Днепре маршрутка ездит с дополнительным кондиционером, но есть нюанс

Так, в автобусе 95 под пассажирским сиденьем виднеется отверстие, из которого видна дорога.
Это заметил пассажир маршрутки и снял ситуацию на видео. Его опубликовали в местном телеграмм-канале.
«95-е. Утро начинается. Неплохие места”, – говорит на видео мужчина.
В сети также подшутили, что это дополнительная система вентиляции.
Напомним, пожаловаться на аварийное состояние маршруток в Днепре можно через официальные страницы Департамента транспорта и транспортной инфраструктуры, созданные в Faceboоk, Instagram и Telegram.
Оставить жалобу или предложение о работе городского общественного транспорта можно также на горячей линии городского совета: (056) 732-12-12; (095) 732-12-12; (096) 732-12-12; (073) 732-12-12.
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