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  • В Днепре маршрутка №146Б и трамвай №15 временно изменят схему движения: подробности

В Днепре маршрутка №146Б и трамвай №15 временно изменят схему движения: подробности

Сегодня 16:40
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Новости Днепра про В Днепре маршрутка №146Б и трамвай №15 временно изменят схему движения: подробности

В субботу, 22 апреля, с 08:00 в связи с асфальтированием трамвайных переездов и до окончания выполнения ремонтных работ будет перекрыта проезжая часть в районе перекрестка просп. Металлургов и ул. Карла Роде и в районе дома №110 на просп. Металлургов по направлению к ул. Криворожской.

Поэтому вносятся изменения в схему движения маршрутки №146Б и трамвая №15.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Так, автобусный маршрут №146Б пока будет курсировать по ул. Киевской с поворотом на ул. Криворожскую. А трамваи №15 будут курсировать по сокращенному маршруту — к остановке «улица Карла Роде».

Когда восстановят привычную схему движения – пока неизвестно.

Напомним, ранее мы писали, что стало известно, как будет курсировать транспорт, когда перекроют Амурский мост. 

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Новости Днепра про В Днепре маршрутка №146Б и трамвай №15 временно изменят схему движения: подробностиУкраїнська Новости Днепра про В Днепре маршрутка №146Б и трамвай №15 временно изменят схему движения: подробностиРусский

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