В Днепре мама оставила 2-летнего ребенка посреди улицы и хотела сбежать

На помощь пришли прохожие.

В четверг, 6 октября, на проспекте Александра Поля 39-летняя женщина хотела бросить своего ребенка. Об этом полицейским сообщили прохожие, остановившие женщину, пишет Репортер.

Приехав на вызов, полицейские увидели маму и ее 2-летнего ребенка. Очевидцы рассказали, что нетрезвая женщина оставила малыша посреди улицы, а сама пошла в автомобиль к какому-то мужчине. Однако, когда она увидела обеспокоенных днепрян, начала кричать на них, и говорить, что те забрали у нее ребенка.

Испуганного ребенка забрали в больницу, а на место вызвали ювенальную полицию, которая будет разбираться в этом деле.

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