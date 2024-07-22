В Днепре люди в военной форме якобы пытались задержать мужчину, за которого вступились прохожие: официальный комментарий

19 июля в местных Telegram-каналах распространили видео, на котором можно увидеть двух мужчин в военной форме и полицейского, которые задерживали парня. Молодому парню на помощь пришли две женщины и пытались воспрепятствовать задержанию, в ходе этого между военными и гражданскими возник конфликт.
Отметим, что перед публикацией видео отредактировали и сделали развлекательным – поставили драматическую мелодию, обрезали и добавили кадры с разных ракурсов. А на последний фрагмент добавили песню «Relax, take it easy», что означает «расслабься, успокойся».
Под сообщением очевидцы пишут:
В TikTok завирусилось видео, как утверждается, из Днепра, где люди в военной форме вместе с полицией пытаются задержать мужчину, за которого вступились прохожие.
Местных изрядно возмутил данный инцидент и утверждение свидетелей к нему.
Уже на следующий день, 20 июля, в Днепропетровском областном ТЦК и СП прокомментировали видео инцидента и объяснили ситуацию.
В социальных сетях распространяются смонтированные видео, на которых зафиксирована часть конфликтной ситуации во время работы в городе Днепр группы оповещения в составе сотрудников Национальной полиции и военнослужащих Вооруженных Сил Украины, выполнявших мероприятия по оповещению военнообязанных граждан Украины.
Как указано в публикации ТЦК, «агрессивно настроенные гражданские» открыто провоцировали потасовку, используя ненормативную лексику и угрозы в сторону военнослужащих и правоохранителей.
Выяснилось, что задерживаемый мужчина долго сознательно игнорировал вызовы в ТЦК и СП, отказывался от прибытия в военкомат, вел себя агрессивно и не реагировал на призывы военных к корректному общению.
Этот гражданин вместе с другими гражданскими намеренно провоцировали нарастание конфликтной ситуации для привлечения внимания, — написали в публикации.
В сообщении ТЦК и СП призывают соблюдать информационную гигиену и проверять источники информации перед тем, как дальше распространять публикуемые материалы.
Напомним, ранее мы писали, что штраф от ТЦК можно будет узнать в «Действии»: как будут штрафовать.
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