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В Днепре ложный вызов на пожар закончился спасением больного мужчины

Сегодня 18:28
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В Днепре спасателей позвали на пожар которого не было.

Новости Днепра про В Днепре ложный вызов на пожар закончился спасением больного мужчины

Сегодня в ГСЧС поступило сообщение о пожаре на улице Массивной в Днепре. Сообщалось, что горит квартира на последнем этаже.

На месте оказалось, что никакого пожара нет, но в квартире за закрытой дверью находился человек, нуждавшийся в медицинской помощи. По выдвижной лестнице спасатели через окно попали в дом.

Они открыли дверь, чтобы в квартиру могли попасть медики. Мужчину забрали в больницу.

Новости Днепра про В Днепре ложный вызов на пожар закончился спасением больного мужчины

Новости Днепра про В Днепре ложный вызов на пожар закончился спасением больного мужчины

ГСЧС сегодня спасала также бабушку в Никополе, которая оказалась под завалами дома, куда попал вражеский снаряд. 86-летнюю женщину вытащили из разрушенного сооружения, оказали ей первую помощь и передали медикам, которые позаботятся о пенсионерке.

Напомним, ранее мы писали, что россияне атаковали Павлоградский район ракетами. К сожалению, один человек погиб, 4 пострадали.

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