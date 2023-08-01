В Днепре летят вниз цены на украинские арбузы: сколько стоит килограмм бахчевых

Продавать украинские арбузы в этом году начали неделей раньше. Сначала цены кусались и были выше, чем в прошлом году, но сейчас они понемногу летят вниз, хотя до разгара сезона бахчевых еще довольно долго.
В начале лета специалисты прогнозировали дефицит украинских бахчевых на рынке, ведь второй год подряд нет поставок арбузов из Херсона. Однако пока ситуация совсем другая.
Если в первых числах июля за килограмм арбуза просили в среднем по 40 гривен, то позже цена снизилась до 30, а сейчас можно найти бахчевые и за 18 гривен/килограмм. Причина резкого снижения стоимости этой сезонной ягоды – их много. Снабжение арбузов превысило ожидания продавцов.
Фермеры предполагают, что цены продолжат свое падение, ведь арбузов много, а людей, которые хотят их приобрести гораздо меньше. Конечно, цены 5 гривен/килограмм мы уже не увидим, но в пик сезона они могут стоить в среднем по 15 гривен.
Так что если не хотите переплачивать, то лучше подождать дней 10, когда сезон арбузов будет в разгаре.
Пока цены в супермаркетах Днепра еще кусаются. К примеру, в супермаркете Варус килограмм арбуза продают за 30 гривен. Что интересно, на прошлой неделе была такая же цена, но было указано, что она акционная. Сейчас такой отметки нет.
Рядом с обычными полосатыми арбузами продают желтые. На ценнике отмечено, что они украинские. Цена кусается. За один килограмм просят 65 гривен, однако ягоды маленькие, так что одна завесит ненамного.
Более демократичны цены в супермаркете АТБ. За килограмм украинского арбуза просят 25 гривен.
Не слишком отстают от конкурентов в Сильпо. За обычный полосатый арбуз просят 28 гривен, а за Огонек без косточек – 45.
На рынках ситуация схожая, однако средняя цена достигает 25 гривен за килограмм.
Читайте также:
Автор:
Представители Yasno рассказали, можно ли отключить абонента через двухзонный счетчик.
В сети показали один из нереализованных проектов строительства кинотеатра на…
В Днепре из норок вылезли жуткие пауки.
В Днепре на несколько дней заработает старый-новый трамвайный маршрут.
Представители Yasno рассказали, можно ли отключить абонента через двухзонный счетчик.
В сети показали один из нереализованных проектов строительства кинотеатра на левом берегу.
В Днепропетровской области из реки извлекли тело мужчины.
В Днепре из норок вылезли жуткие пауки.
В Днепре на несколько дней заработает старый-новый трамвайный маршрут.
Лето – в самом разгаре. Полки магазинов и рынков переполнены фруктами и овощами.
Мошенники выдают себя за священника и выманивают деньги нужды выдуманных военных.
В августе этого года Днепровский планетарий отмечает 55 лет со дня открытия. Он стал пятым в Украине планетарием и открытым позже всех – в 1968 году. Для сравнения первый в Украине планетарий появился в Киеве в 1952 году.
Нужна ваша помощь!
На дорогах в центре Днепра появились резиновые столбики.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!