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  • В Днепре летят вниз цены на украинские арбузы: сколько стоит килограмм бахчевых

В Днепре летят вниз цены на украинские арбузы: сколько стоит килограмм бахчевых

Сегодня 21:59
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В Днепре стартовал полноценный сезон бахчевых.

Новости Днепра про В Днепре летят вниз цены на украинские арбузы: сколько стоит килограмм бахчевых

Продавать украинские арбузы в этом году начали неделей раньше. Сначала цены кусались и были выше, чем в прошлом году, но сейчас они понемногу летят вниз, хотя до разгара сезона бахчевых еще довольно долго.

В начале лета специалисты прогнозировали дефицит украинских бахчевых на рынке, ведь второй год подряд нет поставок арбузов из Херсона. Однако пока ситуация совсем другая.

Если в первых числах июля за килограмм арбуза просили в среднем по 40 гривен, то позже цена снизилась до 30, а сейчас можно найти бахчевые и за 18 гривен/килограмм. Причина резкого снижения стоимости этой сезонной ягоды – их много. Снабжение арбузов превысило ожидания продавцов.

Фермеры предполагают, что цены продолжат свое падение, ведь арбузов много, а людей, которые хотят их приобрести гораздо меньше. Конечно, цены 5 гривен/килограмм мы уже не увидим, но в пик сезона они могут стоить в среднем по 15 гривен.

Так что если не хотите переплачивать, то лучше подождать дней 10, когда сезон арбузов будет в разгаре.

Пока цены в супермаркетах Днепра еще кусаются. К примеру, в супермаркете Варус килограмм арбуза продают за 30 гривен. Что интересно, на прошлой неделе была такая же цена, но было указано, что она акционная. Сейчас такой отметки нет.

Новости Днепра про В Днепре летят вниз цены на украинские арбузы: сколько стоит килограмм бахчевых

Рядом с обычными полосатыми арбузами продают желтые. На ценнике отмечено, что они украинские. Цена кусается. За один килограмм просят 65 гривен, однако ягоды маленькие, так что одна завесит ненамного.

Новости Днепра про В Днепре летят вниз цены на украинские арбузы: сколько стоит килограмм бахчевых

Более демократичны цены в супермаркете АТБ. За килограмм украинского арбуза просят 25 гривен.

Новости Днепра про В Днепре летят вниз цены на украинские арбузы: сколько стоит килограмм бахчевых

Не слишком отстают от конкурентов в Сильпо. За обычный полосатый арбуз просят 28 гривен, а за Огонек без косточек – 45.

Новости Днепра про В Днепре летят вниз цены на украинские арбузы: сколько стоит килограмм бахчевых

На рынках ситуация схожая, однако средняя цена достигает 25 гривен за килограмм.

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Новости Днепра про В Днепре летят вниз цены на украинские арбузы: сколько стоит килограмм бахчевыхУкраїнська Новости Днепра про В Днепре летят вниз цены на украинские арбузы: сколько стоит килограмм бахчевыхРусский

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