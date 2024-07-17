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В Днепре лечат годовалую девочку из «Охматдета»

Вчера 15:27
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В одной из больниц Днепра заботятся об годовалой Афине, которая лечилась в "Охматдете" до вражеского удара по медучреждению.

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Однолетняя Афина лечилась в «Охматдете» в Киеве после тяжелой операции. В день, когда ракета попала в больницу, родители должны были отвести ее на осмотр. Чудом этот визит был перенесен на другой день и во время обстрела они не пострадали. После атаки девочку отвезли в больницу в Днепре. Здесь смогли обеспечить весь необходимый уход за ребёнком.

Об этом сообщили в Днепропетровском облсовете.

«Трусились руки очень сильно. Весь день у меня была паника. Написала нашему врачу, он ответил очень коротко, что ехать некуда больше», – рассказала мама девочки Тамара Грицуля.

В больнице Днепра есть все оборудование, необходимое для лечения детей с трансплантацией органов.

«У нас есть все, что нужно для детей с трансплантацией органов. Для больницы было закуплено специальное оборудование. Это не единственный ребенок, который у нас наблюдается после трансплантации. У нас есть и ребенок из Львова с трансплантированной почкой. Также была трансплантация почки и в нашей больнице. Все необходимые навыки для этого у нас есть», – рассказал Сергей Егоров – заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии.

В облсовете добавили, что в Днепропетровскую область привозят лечиться пациентов из четырех соседних областей.

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