В Днепре — километровая пробка на Сичеславской Набережной

Пробка образовалась в сторону ж/м Победа.

Сегодня, 5 апреля, в Днепре на Сичеславской Набережной произошла авария.

Из-за этого на этом участке дороги наблюдается осложнение дорожного движения (возле пешеходного моста) — пробка образовалась в сторону ж/м Победа.

Об этом сообщили в Ситуационном центре Днепра.

Пожалуйста, будьте осторожны за рулем! Планируйте свой маршрут и время!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на железнодорожных путях обнаружили тело мужчины: полиция устанавливает личность.

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