В Днепре — километровая пробка на Сичеславской Набережной

Сегодня, 5 апреля, в Днепре на Сичеславской Набережной произошла авария.
Из-за этого на этом участке дороги наблюдается осложнение дорожного движения (возле пешеходного моста) — пробка образовалась в сторону ж/м Победа.
Об этом сообщили в Ситуационном центре Днепра.
Пожалуйста, будьте осторожны за рулем! Планируйте свой маршрут и время!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на железнодорожных путях обнаружили тело мужчины: полиция устанавливает личность.
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Александра Лучка
Автор:
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