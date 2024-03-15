В Днепре километровая пробка на Новом мосту «разрослась» на весь Слобожанский проспект

В Днепре из-за дождя значительно возросло количество ДТП. Утром на заезде на Новый мост столкнулись два автомобиля. По состоянию на 15:00 до сих пор наблюдается осложнение дорожного движения из-за аварии, сообщает Ситуационный центр Днепра.
Если утром пробка образовалась в сторону левого берега, то теперь тянется по Новому мосту и разрослась по всему Слобожанскому проспекту и сторону центра города.
В результате ДТП также поврежден электростолб. Движение троллейбусов приостановлено в связи с обрывом контактной сети.
На месте уже работают ремонтники, однако восстановить полноценное движение удастся не скоро.
Будьте осторожны на дорогах, сегодня из-за дождя действительно много ДТП.
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