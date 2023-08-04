В Днепре курьер украл еду из лифта в элитном ЖК (ВИДЕО)

На днях в Днепре произошел неприятный инцидент.

Курьер, развозящий воду, украл еду с лифта в ЖК «Счастливый», что на Запорожском шоссе.

Кражу зафиксировали камеры видеонаблюдения, сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный».

На кадрах видно, что курьер вошел в лифт, увидел коробку, затем открыл ее и начал доставать продукты.

Напомним, во время осенне-зимних блэкаутов жители многоэтажек обустроили в лифтах «тревожные коробочки» — на случай, если кто-нибудь застрянет. Туда клали фонарики, воду, еду и т.д.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: