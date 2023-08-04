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В Днепре курьер украл еду из лифта в элитном ЖК (ВИДЕО)

Сегодня 09:33
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На днях в Днепре произошел неприятный инцидент.

Новости Днепра про В Днепре курьер украл еду из лифта в элитном ЖК (ВИДЕО)

Курьер, развозящий воду, украл еду с лифта в ЖК «Счастливый», что на Запорожском шоссе.

Кражу зафиксировали камеры видеонаблюдения, сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный».

На кадрах видно, что курьер вошел в лифт, увидел коробку, затем открыл ее и начал доставать продукты.

Новости Днепра про В Днепре курьер украл еду из лифта в элитном ЖК (ВИДЕО)

Напомним, во время осенне-зимних блэкаутов жители многоэтажек обустроили в лифтах «тревожные коробочки» — на случай, если кто-нибудь застрянет. Туда клали фонарики, воду, еду и т.д.

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Новости Днепра про В Днепре курьер украл еду из лифта в элитном ЖК (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про В Днепре курьер украл еду из лифта в элитном ЖК (ВИДЕО)Русский

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