В Днепре курьер украл еду из лифта в элитном ЖК (ВИДЕО)

Курьер, развозящий воду, украл еду с лифта в ЖК «Счастливый», что на Запорожском шоссе.
Кражу зафиксировали камеры видеонаблюдения, сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный».
На кадрах видно, что курьер вошел в лифт, увидел коробку, затем открыл ее и начал доставать продукты.
Напомним, во время осенне-зимних блэкаутов жители многоэтажек обустроили в лифтах «тревожные коробочки» — на случай, если кто-нибудь застрянет. Туда клали фонарики, воду, еду и т.д.
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