В Днепре купальный сезон начался со смерти на воде: подробности трагедии

Трагедия на воде произошла в воскресенье, 14 апреля. 41-летняя женщина отдыхала вместе со знакомыми на Майнуловском пляже, а когда пошла искупаться в реке – утонула. Об этом пишет Інформатор.
Известно, что женщина и два мужчины выпивали на пляже. Как рассказали знакомые утопленницы, их подруга решила искупаться в Днепре, но заплыла слишком далеко от берега.
К сожалению, женщина утонула, а ее тело унесло течением. Впоследствии спасатели достали труп из воды и доставили на берег. В полиции отметили, что смерть днепрянки квалифицируют как несчастный случай.
Стоит отметить, что в Днепре еще официально не открывали пляжный сезон. Официальные пляжи не готовы к посетителям, а у воды не дежурят спасатели. Хотя на улице уже летняя жара – купаться в реке еще рано. Особенно не стоит лезть в водоемы, после употребления алкогольных напитков. Берегите себя.
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