В Днепре кондуктор с «веером» помог девушке, потерявшей сознание в троллейбусе

Об этом сообщили в соцсети Facebook, в группе «Днепровская советница».
Молодая девушка потеряла сознание в троллейбусе и в помощь ей пришел кондуктор.
Мы уже писали об этом мужчине. В разгар аномальной жары мужчина охлаждал пассажиров самодельным веером.
Народный кондиционер состоял из одной детали — лопатки для раздувания огня во время кемпинга.
В этот раз кондуктор тоже был со своей фирменной зеленой лопаткой. Когда девушка потеряла сознание, он не сник и вовремя пришел на помощь.
Только что стала свидетелем происшествия в 5 троллейбусе. Молоденькая девочка потеряла сознание. Кондуктор очень быстро отреагировал и начал спасать девушку. Хочу выразить благодарность очень замечательному мужчине, который не растерялся, — говорится в сообщении.
В комментариях жители города выражают благодарность кондуктору и только одобрительно отзываются о поездках по его маршруту.
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