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  • В Днепре кондуктор с «веером» помог девушке, потерявшей сознание в троллейбусе

В Днепре кондуктор с «веером» помог девушке, потерявшей сознание в троллейбусе

Сегодня 10:26
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В Днепре девушка потеряла сознание в троллейбусе.

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Об этом сообщили в соцсети Facebook, в группе «Днепровская советница».

Молодая девушка потеряла сознание в троллейбусе и в помощь ей ​​пришел кондуктор.

Мы уже писали об этом мужчине. В разгар аномальной жары мужчина охлаждал пассажиров самодельным веером.

Народный кондиционер состоял из одной детали — лопатки для раздувания огня во время кемпинга.

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В этот раз кондуктор тоже был со своей фирменной зеленой лопаткой. Когда девушка потеряла сознание, он не сник и вовремя пришел на помощь.

Только что стала свидетелем происшествия в 5 троллейбусе. Молоденькая девочка потеряла сознание. Кондуктор очень быстро отреагировал и начал спасать девушку. Хочу выразить благодарность очень замечательному мужчине, который не растерялся, — говорится в сообщении.

В комментариях жители города выражают благодарность кондуктору и только одобрительно отзываются о поездках по его маршруту.

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