В Днепре ко дню рождения принарядили самого высокого Шевченка

9 марта будет 210 лет со дня рождения Тараса Шевченко. В честь праздника в Днепре принарядили памятник Кобзаря. Теперь самый известный в мире украинский поэт и художник стоит с флагом Украины в руке и вышиванкой на постаменте.
«Поздравили» Шевченко маленьким концертом, где выступил детский коллектив.
Наряду с одним из самых больших в мире памятников писателю декламировали и самые известные произведения поэта.
«Как только парк Шевченко стал на баланс КП «Городская инфраструктура», решили проводить такие празднования. Тем более — здесь есть памятник поэту, один из самых высоких в мире. Сегодня в руке Кобзарь держит 18-метровый украинский флаг, украсили также и постамент — вышиванку. Шевченко – один из самых известных на весь мир поэтов, боровшихся за украинскую нацию. Мы должны это помнить, особенно во время полномасштабного вторжения России», — подытожил Алексей Тесля, директор КП «Городская инфраструктура».
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