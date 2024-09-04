В Днепре кафе оштрафовали почти на 900 тысяч гривен за отсутствие чеков

Налоговая наказала кафе, где обслуживали клиентов без чеков.

Кафе в Днепре получило штраф от налоговой почти на 900 000 гривен за то, что в заведении продавали товары без фискальных чеков.

Как сообщили в Государственной налоговой службе Днепропетровской области, во время проведения проверки в одном из кафе Днепра было выявлено несколько нарушений.

Главным управлением ГНС в Днепропетровской области на постоянной основе осуществляется контроль деятельности объектов торговли. В летний период особое внимание уделяется заведениям, предоставляющим услуги и продажи продукции в местах массового отдыха, говорится в сообщении.

Какие нарушения обнаружили в одном из кафе:

осуществление расчетных операций с потребителями (физическими лицами) без выдачи соответствующих расчетных документов;

отсутствие в фискальных чеках обязательного реквизита на подакцизные товары – кода УКТ ВЭД.

Нарушения оценили на общую сумму 893 000 гривен. Теперь владелец обязан уплатить штраф.

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