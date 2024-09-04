В Днепре кафе оштрафовали почти на 900 тысяч гривен за отсутствие чеков

Кафе в Днепре получило штраф от налоговой почти на 900 000 гривен за то, что в заведении продавали товары без фискальных чеков.
Как сообщили в Государственной налоговой службе Днепропетровской области, во время проведения проверки в одном из кафе Днепра было выявлено несколько нарушений.
Главным управлением ГНС в Днепропетровской области на постоянной основе осуществляется контроль деятельности объектов торговли. В летний период особое внимание уделяется заведениям, предоставляющим услуги и продажи продукции в местах массового отдыха, говорится в сообщении.
Какие нарушения обнаружили в одном из кафе:
Нарушения оценили на общую сумму 893 000 гривен. Теперь владелец обязан уплатить штраф.
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