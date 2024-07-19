В Днепре к квартире на 8 этаже с улицы подключили генератор (ВИДЕО)

Энергонезависимость она такая.

На проспекте Героев кто-то устал от постоянных отключений света и подключил генератор к квартире на 8 этаже.

На проспекте Героев кто-то подключил генератор для 8 этажа. Чувствую легкую зависть, у него есть электричество, – пишут местные жители.

На видео, которое сняли местные жители, можно увидеть генератор, кабель от которого ведет к квартире на предпоследнем этаже. Что интересно, прибор установили, соблюдая необходимую дистанцию ​​в шести метрах от жилого дома.

Напомним, в Днепре разгорелся скандал из-за промышленного генератора возле магазина.

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