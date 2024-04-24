В Днепре к большому университету присоединили еще один вуз: что изменится

Правительство приняло решение о присоединении Приднепровской государственной академии физической культуры и спорта к Украинскому государственному университету науки и технологий в Днепре. Об изменениях сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.
По словам министра, объединение вузов поможет усилить кадровый потенциал, улучшить обучающую базу для студентов, обогатив образовательные программы новыми материалами.
Лисовой утверждает, что для студентов ничего не изменится, они останутся на избранных специальностях. Сохранят также бюджетные места и стоимость контракта.
Кроме университетов в Днепре «перестановку» устроили и в Кривом Роге. Релоцированный еще в 2014 году Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского присоединили к Криворожскому национальному университету.
ВУЗы уже 10 лет работал на базе вуза в Кривом Роге. Присоединили учебное заведение не навсегда — после деоккупации Донецка университет сможет вернуться в родной город.
Напомним, летом 2023 года к Украинскому государственному университету науки и технологий присоединили Украинский государственный химико-технологический университет и Приднепровскую государственную академию строительства и архитектуры.
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