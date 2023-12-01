В Днепре Hyundai сбил мужчину на инвалидной коляске: что с ним

В четверг, 30 ноября, в Днепре на Запорожском шоссе произошла ужасная авария – там водитель автомобиля Hyundai сбил мужчину на инвалидной коляске. Он пересекал дорогу в неположенном месте.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Мы обратились за комментарием по поводу этого инцидента в полицию.
Журналисту dnepr.info сообщили, что 50-летний пострадавший получил телесные повреждения средней тяжести. Его госпитализировали в больницу.
По данному факту возбуждено уголовное производство. Все обстоятельства ДТП будут выяснять следователи.
Напомним, ранее мы писали, что Днепропетровщина возглавила антирейтинг по количеству ДТП с погибшими: самые распространенные причины аварий.
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