В Днепре Hyundai после столкновения с «Таврией» снес электроопору

Об этом сообщает Информатор.
Авария произошла сегодня, 11 августа, в Таромском на перекрестке улицы Футбольная и переулке Ивана Сохача.
По предварительной информации, Hundai столкнулся с «Таврией», после чего снес забор и врезался в электроопору.
Водитель Hyundai был госпитализирован в больницу, на месте ДТП его не было.
В результате повреждения электроопоры в окрестных домах исчез свет.
Работники ДТЭК убирают провода и пытаются возобновить питание района.
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