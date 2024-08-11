В Днепре Hyundai после столкновения с «Таврией» снес электроопору

В Днепре произошло серьезное ДТП на улице Футбольная.

Об этом сообщает Информатор.

Авария произошла сегодня, 11 августа, в Таромском на перекрестке улицы Футбольная и переулке Ивана Сохача.

По предварительной информации, Hundai столкнулся с «Таврией», после чего снес забор и врезался в электроопору.

Водитель Hyundai был госпитализирован в больницу, на месте ДТП его не было.

В результате повреждения электроопоры в окрестных домах исчез свет.

Работники ДТЭК убирают провода и пытаются возобновить питание района.

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