В Днепре хотят реконструировать заброшенное здание на Каруны, где сейчас живут вынужденные переселенцы

Об этом сообщил Алексей Образцов, днепровский архитектор.
По его словам, следующим шагом должно быть обеспечение жильцов качественными условиями проживания. А для этого здание, территорию перед ней и, в будущем, сквер надо привести в порядок.
Вместе это должно превратиться в возможность для улучшения тяжелого положения людей и заброшенной территории города, — отметил архитектор.
Он также показал, как это пространство может выглядеть.
Согласно предложенному проекту, здесь предлагают построить еще одно двухэтажное здание.
Отметим, само здание было построено в 1925 году. До Второй мировой войны здесь размещался районный совет Амур-Нижнеднепровского района. Позже здесь было Днепропетровское артучилище, отделение Украинского государственного института минеральных ресурсов. С 2022 здесь поселились переселенцы.
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