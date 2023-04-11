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  • В Днепре хотят реконструировать заброшенное здание на Каруны, где сейчас живут вынужденные переселенцы

В Днепре хотят реконструировать заброшенное здание на Каруны, где сейчас живут вынужденные переселенцы

Сегодня 18:23
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В заброшенном здании на улице Каруны, 1 волонтеры обустроили жилье для около 300 вынужденных переселенцев.

Новости Днепра про В Днепре хотят реконструировать заброшенное здание на Каруны, где сейчас живут вынужденные переселенцы

Об этом сообщил Алексей Образцов, днепровский архитектор.

По его словам, следующим шагом должно быть обеспечение жильцов качественными условиями проживания. А для этого здание, территорию перед ней и, в будущем, сквер надо привести в порядок.

Новости Днепра про В Днепре хотят реконструировать заброшенное здание на Каруны, где сейчас живут вынужденные переселенцы

Новости Днепра про В Днепре хотят реконструировать заброшенное здание на Каруны, где сейчас живут вынужденные переселенцы

Новости Днепра про В Днепре хотят реконструировать заброшенное здание на Каруны, где сейчас живут вынужденные переселенцы

Вместе это должно превратиться в возможность для улучшения тяжелого положения людей и заброшенной территории города, — отметил архитектор.

Он также показал, как это пространство может выглядеть.

Новости Днепра про В Днепре хотят реконструировать заброшенное здание на Каруны, где сейчас живут вынужденные переселенцы

Новости Днепра про В Днепре хотят реконструировать заброшенное здание на Каруны, где сейчас живут вынужденные переселенцы

Новости Днепра про В Днепре хотят реконструировать заброшенное здание на Каруны, где сейчас живут вынужденные переселенцы

Согласно предложенному проекту, здесь предлагают построить еще одно двухэтажное здание.

Новости Днепра про В Днепре хотят реконструировать заброшенное здание на Каруны, где сейчас живут вынужденные переселенцы

Новости Днепра про В Днепре хотят реконструировать заброшенное здание на Каруны, где сейчас живут вынужденные переселенцы

Отметим, само здание было построено в 1925 году. До Второй мировой войны здесь размещался районный совет Амур-Нижнеднепровского района. Позже здесь было Днепропетровское артучилище, отделение Украинского государственного института минеральных ресурсов. С 2022 здесь поселились переселенцы.

Новости Днепра про В Днепре хотят реконструировать заброшенное здание на Каруны, где сейчас живут вынужденные переселенцы

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