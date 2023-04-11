В Днепре хотят реконструировать заброшенное здание на Каруны, где сейчас живут вынужденные переселенцы

В заброшенном здании на улице Каруны, 1 волонтеры обустроили жилье для около 300 вынужденных переселенцев.

Об этом сообщил Алексей Образцов, днепровский архитектор.

По его словам, следующим шагом должно быть обеспечение жильцов качественными условиями проживания. А для этого здание, территорию перед ней и, в будущем, сквер надо привести в порядок.

Вместе это должно превратиться в возможность для улучшения тяжелого положения людей и заброшенной территории города, — отметил архитектор.

Он также показал, как это пространство может выглядеть.

Согласно предложенному проекту, здесь предлагают построить еще одно двухэтажное здание.

Отметим, само здание было построено в 1925 году. До Второй мировой войны здесь размещался районный совет Амур-Нижнеднепровского района. Позже здесь было Днепропетровское артучилище, отделение Украинского государственного института минеральных ресурсов. С 2022 здесь поселились переселенцы.

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