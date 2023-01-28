В Днепре хотят переименовать одну из улиц в честь Героев УПА

О соответствующей инициативе рассказал на личной странице в Facebook общественный деятель Сергей Волынец.
По его словам, идея с чествованием памяти воинов УПА в топонимике города не нова. В частности, в прошлом году Сергей направил в городской совет два обращения с соответствующим предложением. Однако на этой неделе к властям Днепра обратились и представители других общественных организаций и благотворительных фондов.
Среди них: благотворительный фонд «Украинская традиция» (коллективное обращение от членов Фонда), областная организация Всеукраинского объединения ветеранов, общественная организация «Казацкая кабица» и общественный фонд «Сила Днепра».
Волынец напомнил, что уроженцы Днепра и Днепропетровской области также воевали в УПА.
«Известно об около 20 группах подпольщиков из Днепропетровщины, которые пошли в ряды Повстанческой Армии. На сегодня установлены десятки их имен. Остаются неизвестными еще десятки уповцев, в частности, из Лоц-Каменки, Нижнеднепровска, Таромского, Каменского, Карнауховки, бывших Верхнеднепровского, Широковского, Солонянского, Софиевского районов области. Кроме того, с Днепром тесно переплетены жизнь и деятельность таких известных деятелей УПА, как: Василий Кук, Емельян Логуш, Михаил Медвидь, Петр Олейник, Тарас Онишкевич, Юрий Федорук, Василий Худенко», — подчеркнул активист.
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