В Днепре хотят ослабить запрет на продажу алкоголя в вечерние часы

В Днепре хотят разрешить продавать алкоголь утром и вечером.

Чтобы купить вино/пиво/водку в супермаркете/магазине нужно ждать до 7 утра или успеть сделать покупку до 22:00. Однако городской совет планирует отменить запрет на продажу алкоголя ночью, действующий с 2018 года.

Соответствующий проект решения появился на сайте горсовета Днепра 8 марта.

В горсовете предлагают запретить продавать спиртные только во время комендантского часа, когда все заведения и так закрыты. А уже после войны, когда все ограничения военного положения снимут, днепряне снова смогут покупать алкоголь круглосуточно.

Запретить продажу пива (кроме безалкогольного), алкогольных слабоалкогольных напитков, столовых вин субъектами хозяйствования (кроме заведений ресторанного хозяйства) на время комендантского часа в Днепре на период действия военного положения, — указано в документе.

Заметим! На данный момент это лишь проект решения, за который еще должны проголосовать местные депутаты и подписать городской голова.

Если документ примут, то жители Днепра получат еще +4 часа в сутки, чтобы приобрести алкоголь с 5:00 до 0:00, пока не действует комендантский час.

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