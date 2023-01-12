В Днепре ходят странные меченые доллары, нигде не принимают

Сейчас днепряне достают свои долларовые «заначки», однако часто в пунктах обмена отказываются принимать валюту, агрументируя это тем, что купюры либо старые, либо повреждены. Иногда на деньгах нарисованы странные отметки, из-за которых их не хотят брать в обменниках или берут, но за безумную комиссию.
С такой проблемой столкнулся днепрянин Сергей, рассказавший об удивительных меченых долларах. По его словам, ему отказали во всех банках, куда он обратился, а в обменниках согласились обменять валюту, но назвали цену на 12-15% дешевле обычного курса.
Днепряне предположили, что эти доллары могли попасть в Днепр из африканских стран, где таким образом отмечают настоящие американские купюры. Дальше дошли до конспирологических теорий: эта валюта была в руках мексиканских наркоторговцев. Возможно, эти печати ставят зарубежные банки и крупные компании, работающие с наличными. Они перечисляют, упаковывают и на верхнюю купюру ставят печать. Однако, что действительно означают эти штампы никто не знает.
В комментариях днепряне предложили обменять валюту в терминалах банков. Для этого нужно иметь валютный счет в этом финучреждении, а затем пополнить счет. Позже их можно забрать в кассе банка.
Кроме этого, некоторые банки все же принимают меченые доллары по нормальному курсу, но еще нужно найти такое место.
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