В Днепре гвардейцы обнаружили мужчину, который с ножом разгуливал по городу

Об этом сообщает 31 бригада им. генерал-майора Александра Радиевского НГУ в соцсетях.
С ножом разгуливал по Днепру, — гвардейцы обнаружили мужчину, который с холодным оружием находился в людном месте. Во время несения службы в сотрудничестве с Национальной полицией Украины у 47-летнего гражданина обнаружили холодное оружие, а именно нож, который он носил при себе, — говорится в сообщении Нацгвардейцев.
Для документирования правонарушения на место прибыла следственно-оперативная группа Нацполиции.
В действиях мужчины усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 263 УК.
Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок от трех до семи лет.
Сегодня мы писали о том, что в Днепре в парке Глобы люди купаются в озере.
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