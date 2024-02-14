В Днепре горожан возмутил плейлист водителя 43-й маршрутки: слушал российскую певицу Королеву (ВИДЕО)

Отметим, с 7 октября 2022 года в пассажирском транспорте вообще запрещено включать музыку.

Жители Днепра пожаловались в сети на плейлист водителя 43-й маршрутки — он слушал композиции российских певцов, в частности, Наташи Королевой.

Мало того, что в общественном транспорте вообще запрещено включать любую музыку, так еще и включают вот это. Прошу принять меры. 43 маршрут, — написал днепрянин Ярослав Дубина.

Отметим, с 7 октября 2022 года водителям рейсовых пассажирских автобусов и маршруток запрещено «воспроизводить в салоне музыку, звуки фильмов или другие звуковые сигналы, кроме информации о поездке». Запрет касается как городского транспорта, так и пригородных, междугородных, международных маршрутов. Также запрет на шум касается и пассажиров: водитель имеет право высадить нарушителей тишины.

Что касается Наташи Королевой — это российская певица родом из Киева. Долгое время она молчала о войне в родной Украине, однако появлялась на российских концертах и ходила на праздники к путинистам. А вот ее муж Тарзан всячески поддерживает геноцид украинского народа. Стоит отметить, что мама Королевой находится в Украине и не поддерживает позицию своей дочери и зятя.

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