В Днепре горело профучилище (ФОТО)

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, сегодня утром в помещении профучилища возник пожар. Это произошло в учебном корпусе ПТУ в Чечелевском районе Днепра.
Прибывшие на место спасатели установили, что возгорание возникло в мастерской учебного класса, расположенного на втором этаже 4-этажного здания.
Отмечается, что, когда спасатели приехали на место, в училище никого не было. Погибших и травмированных нет.
Пожар потушили через полчаса. Огнем поврежден пол и шкаф в помещении мастерской на площади 4 кв.
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