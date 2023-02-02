В Днепре горело профучилище (ФОТО)

В Днепре загорелась мастерская в профучилище.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, сегодня утром в помещении профучилища возник пожар. Это произошло в учебном корпусе ПТУ в Чечелевском районе Днепра.

Прибывшие на место спасатели установили, что возгорание возникло в мастерской учебного класса, расположенного на втором этаже 4-этажного здания.

Отмечается, что, когда спасатели приехали на место, в училище никого не было. Погибших и травмированных нет.

Пожар потушили через полчаса. Огнем поврежден пол и шкаф в помещении мастерской на площади 4 кв.

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