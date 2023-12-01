В Днепре горел трамвай №11: есть изменения в движении (ФОТО)

Во время движения загорелся вагон трамвая №11.
Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный».
По предварительной информации, причиной возгорания стало замыкание кабеля из-за нарушения целостности изоляционного слоя проводки.
На место вызвали спасателей, которые ликвидировали огонь. Второй вагон – неповрежден.
К счастью, никто не пострадал, сгорели только вещи водителя.
Пока что трамваи маршрута №11 двигаются до ул. Энергетическая (до 5-го магазина).
Напомним, ранее мы писали, что в Новокодакском районе Днепра ночью заметили много спасателей и пожарной техники: что произошло.
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