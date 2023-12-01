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В Днепре горел трамвай №11: есть изменения в движении (ФОТО)

Сегодня 10:35
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Сегодня утром в Днепре произошло чрезвычайное происшествие.

Новости Днепра про В Днепре горел трамвай №11: есть изменения в движении (ФОТО)

Во время движения загорелся вагон трамвая №11.

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный».

По предварительной информации, причиной возгорания стало замыкание кабеля из-за нарушения целостности изоляционного слоя проводки.

На место вызвали спасателей, которые ликвидировали огонь. Второй вагон – неповрежден.

Новости Днепра про В Днепре горел трамвай №11: есть изменения в движении (ФОТО)

К счастью, никто не пострадал, сгорели только вещи водителя.

Пока что трамваи маршрута №11 двигаются до ул. Энергетическая (до 5-го магазина). 

Напомним, ранее мы писали, что в Новокодакском районе Днепра ночью заметили много спасателей и пожарной техники: что произошло.

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Новости Днепра про В Днепре горел трамвай №11: есть изменения в движении (ФОТО)Українська Новости Днепра про В Днепре горел трамвай №11: есть изменения в движении (ФОТО)Русский

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