В Днепре годовалая девочка отравилась наркотиками

Однорічна дівчинки потрапила в лікарню, отруївшись наркотиками.

14 декабря в одну из больниц Днепра госпитализировали годовалого ребенка. Известно, что девочка отравилась наркотическими солями, пишет Информатор.

Предварительно известно, что сожитель матери годовалой девочки употреблял запрещенные вещества. В какой-то момент ребенок положил в рот наркотические соли. После этого инцидента мужчина исчез, а малышку забрали в больницу.

В полиции говорят, что ребенка уже перевели из реанимации в общее отделение и его жизни ничего не угрожает. Сейчас правоохранители выясняют, чем именно отравилась девочка и как малышка получила доступ к наркотикам.

Открыто уголовное производство по статье 166 УКУ (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей).

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