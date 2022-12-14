В Днепре годовалая девочка отравилась наркотиками

14 декабря в одну из больниц Днепра госпитализировали годовалого ребенка. Известно, что девочка отравилась наркотическими солями, пишет Информатор.
Предварительно известно, что сожитель матери годовалой девочки употреблял запрещенные вещества. В какой-то момент ребенок положил в рот наркотические соли. После этого инцидента мужчина исчез, а малышку забрали в больницу.
В полиции говорят, что ребенка уже перевели из реанимации в общее отделение и его жизни ничего не угрожает. Сейчас правоохранители выясняют, чем именно отравилась девочка и как малышка получила доступ к наркотикам.
Открыто уголовное производство по статье 166 УКУ (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей).
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