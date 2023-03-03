В Днепре еврейское надгробие использовали как крыльцо дома

Об этом сообщили представители Объединенной еврейской общины Украины.
Надгробие нашли в заброшенном доме в Днепре еще в начале осени, но теперь наконец-то перенесли в мемориальный комплекс «Мацева».
Известно, что Мацеву использовали в качестве крыльца. Нашли ее в балке между проспектом Поля и улицей Рабочей, вблизи заброшенных зданий, где живут бездомные. Перенести памятник помогли в управлении по вопросам охраны культурного наследия горсовета Днепра.
Специалисты отметили, что это надгробие с еврейского кладбища, которое снесли в 1960 году. Мацева именно из этого кладбища, на котором базируется мемориальный комплекс, расположенный между проспектами Александра Поля и Богдана Хмельницкого.
Судя по фото, надгробие принадлежит мужчине, умершему в 1907 году. Ему было 68 лет.
Для справки: Мацева – еврейское надгробие в форме вертикальной каменной плиты, иногда металлической или деревянной, с надписями ивритом и символическими рельефами, которая устанавливается на могиле для увековечения памяти умершего еврея.
В 2009 году в парке Писаржевского в Днепре открыли мемориальный комплекс, построенный на месте бывшего еврейского кладбища, где насчитывается более 90 тысяч захоронений времен Второй мировой.
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