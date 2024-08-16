В Днепре есть здание, занимающее 4 улицы

Цехи швейной фабрики «Мрія» или «Володарки» располагались в самом центре Днепра. Сегодня на их месте – современный бизнес-центр, где можно снять в аренду помещение или перекусить в ресторане.

Журналисты dnepr.info решили вспомнить историю фабрики, и как она выглядела раньше.

Фабрика им. Володарского, «Володарка» или «Мрія» была открыта в 1922 году. Производственные корпуса решили разместить в здании табачной фабрики, ранее принадлежавшей табачной фабрики Джигита. Табак на ней производили еще в с 1850-х годов, но в начале 1920-х все здания – корпуса фабрики, доходные дома Джигта были национализированы, а сам он покинул страну.

Вместо табака в старинном особняке решили производить одежду. Бывшие владения табачного производителя были довольно большими – новая фабрика по пошиву одежды заняла улицы Баррикадной, Гостинной, Шолом-Алейхема. К 1937 году на месте старинных зданий был построен новый четырехэтажный корпус.

Во время оккупации Днепра здание фабрики практически не пострадало, и в 1945 году производство одежды было восстановлено. Вопрос перевода цехов из центра города в другие помещения вставал не один раз. Первый раз о нем заговорили в 1967 году, позже в середине 1970-х, но дальше разговоров дело не пошло.

В 1991 году она получила новое название «Мрія». В 2006 году фабрика переехала из центра города, а ее корпуса долгое время стояли без дела и постепенно разрушались. В 2018 году фабрику начали реконструировать. Сегодня на ее месте находится бизнес-центр «Fabrika».

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

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