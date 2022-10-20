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В Днепре еще больше рухнет цена на гречку: что известно

Сегодня 06:45
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Появилась информация о том, что гречневая крупа в Украине может подешеветь еще больше. Эксперты называют такие цифры - до 60-70 грн за килограмм.

Новости Днепра про В Днепре еще больше рухнет цена на гречку: что известно

По словам аналитиков, падение цены возможно благодаря тому, что аграрии сейчас убирают новый урожай. В результате в закрома поступает с каждым днем все больше свежего урожая. Поэтому есть все перспективы дальнейшего снижения стоимости гречневой крупы.

По словами директора Департамента аграрного развития Минагрополитики Игорь Виштак, больше всего гречихи намолотили аграрии Сумской области — 15,5 тыс. тонн. Эксперт также рассказал, что со сбором урожая в прифронтовых и приграничных зонах есть определенные трудности из-за безопасности работников и частично разрушенной инфраструктуры.

Также неплохой урожай получили в Житомирской и Хмельницкой областях. В каждой области собрано уже по 15,2 тыс. тонн гречки.

Всего на сегодняшний день аграрии собрали более 120 тыс. тонн. Что касается прогнозов, то всего ожидается его в этом сезоне более 150 тыс. тонн.

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