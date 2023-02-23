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В Днепре экс-работник органа местного самоуправления поддерживал оккупантов

Сегодня 17:03
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В Днепропетровской области задержали трех вероятных коллаборантов.

Новости Днепра про В Днепре экс-работник органа местного самоуправления поддерживал оккупантов

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Так, по словам СБУ, они задержали жителя Павлограда, активно поддерживавшего Россию. Мужчина склонял своих знакомых признать действия врага как «освобождение» украинцев от «нацистов». А в соцсетях он публиковал посты поддержки российской «СВО».

Кроме этого, в Днепре был задержан сотрудник предприятия в сфере пассажирских перевозок. У мужчины есть российские корни, и несмотря на то, что почти всю жизнь прожил в Украине, он придерживался пророссийских взглядов. Он зачитывался пропагандистскими ресурсами и восхвалял действия армии РФ по «освобождению от украинской оккупации». Мужчина также поддерживал псевдо-референдумы.

Новости Днепра про В Днепре экс-работник органа местного самоуправления поддерживал оккупантов

В Днепре силовики задержали еще одного фаната РФ. Мужчина – бывший работник органов местного самоуправления. Он публично отрицал агрессию РФ и поддерживал оккупацию ею Украины. Днепрянин призвал соотечественников сотрудничать с оккупантами и поддерживать действия России. Он глорифицировал действия вражеской армии, называя их «освободительными», и дискредитировал руководство нашего государства.

В ходе обысков правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны. В рамках начатых уголовных производств трем российским сторонникам сообщено о подозрении за коллаборационную деятельность и оправдывание вооруженной агрессии РФ.

Новости Днепра про В Днепре экс-работник органа местного самоуправления поддерживал оккупантов

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