В Днепре директор строительной компании пойдет под суд за хищение почти 1 млн грн: в чем дело

В Днепре будут судить директора ООО за злоупотребление полномочиями.

Об этом сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

По данным следствия, с мая по июнь 2019 года 52-летний директор ООО выполняя технический надзор за строительством зданий и сооружений, как инженер технического надзора лично подписал и скрепил печатью ООО акты выполненных работ, содержащие недостоверные сведения о фактических объемах выполненных строительных работ и использованных при строительстве материалов и их стоимость, которые завышены и не соответствуют действительности.

Таким образом, был нанесен государству ущерб на общую сумму более 900 000 грн.

Ему инкриминируют злоупотребления полномочиями, с целью получения неправомерной выгоды для себя и других лиц использования вопреки интересам юридического лица частного права должностным лицом такого юридического лица своих полномочий, что повлекло тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам в виде причинения материального ущерба.

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