В Днепре директор благотворительного фонда вывозил «уклонистов» под видом волонтеров: детали

Директор благотворительного фонда из Днепра вывозил военнообязанных из-за границы, как "волонтеров".

СБУ раскрыла очередную схему выезда «уклонистов» за пределы Украины. Так, в восьми областных центрах действовали люди, которые помогали военнообязанным уехать за границу. За свои услуги они брали от 1 тысяч долларов до 10 тысяч.

В частности, в Днепре киберспециалисты СБУ задержали главу местной благотворительной организации, который оформлял «уклонистов» в качестве волонтеров. Таким образом, они пытались выехать за границу якобы для перевозки гуманитарной помощи. Но на самом деле они ничего не делали.

Все это делалось через систему «Путь», куда вносятся данные о волонтерах, которым действительно необходимо уехать за пределы страны и привезти военную или гуманитарную помощь. За это глава фонда брал 7,5 тысячи долларов.

Задержания также проходили в Киеве, Кировоградщине, Запорожье Житомирщине, Закарпатье, Николаеве и Виннице.

К примеру, в соседнем Запорожье задержан председатель районной комиссии медико-социальной экспертизы. Она оформляла фиктивные группы инвалидности для незаконного выезда за пределы Украины. В ходе обысков у фигурантки обнаружено более 100 тысяч долларов.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: