В Днепре две улицы уже 5 лет заливает нечистотами с частной фабрики (ВИДЕО)

В Днепре две улицы на левом берегу заливает нечистотами.

Жители улицы Кривоноса в Индустриальном районе Днепра жалуются, что нечистоты от частной фабрики разливаются по двум улицам.

По мнению днепрян, причина этого — халатность фабрики Юбилейной, которая сейчас работает как прачечная-химчистка. По словам местных жителей, грузовики постоянно сливают нечистоты в коллектор на территории предприятия, из-за чего он не выдерживает погрузку и отходы выливаются на близлежащие улицы Майскую и Кривоноса.

По словам днепрян, только за 17 февраля они заметили 8 машин, которые сливали в коллектор нечистоты.

Жители близлежащих улиц рассказали, что страдют от этой проблемы уже 5 лет. Надлежащее состояние своей сети фабрика не поддерживает, на обращение не реагирует, пишет Геннадий Корбан в своем телеграмм-канале.

Отмечается, что КП «Днепропроводоканал» начинает работы, которые продлятся не менее недели. А также направит обращение в правоохранительные органы, экологическую инспекцию и прокуратуру.

В качестве улик днепряне сняли видео.

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