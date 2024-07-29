В Днепре две 13-летние девушки отравились дымом на пожаре

Две девушки пострадали на пожаре в Днепре, сообщили в ГСЧС.
Вечером 29 июля на улице Айдаровской загорелась крыша дома и имущество внутри на площади 30 кв.м.
По предварительному диагнозу медиков, две 13-летние девушки получили отравление продуктами горения. Их направили на обследование в больницу.
Пожар ликвидирован в 18:04.
Напомним, за сутки возникло 74 пожара в экосистемах Днепропетровщины – сохраняется V уровень опасности.
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