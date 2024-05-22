В Днепре два трамвая приостановят движение, а вместо них будет ездить один временный

В Днепре на объединенный маршрут будет запущен временный трамвай.

В Департаменте транспорта ДМР известили об изменениях в работе транспорта.

23 мая с 10:00 до 12:00 трамваи №12 и №16 приостановят движение, но будет работать временный трамвайный маршрут №7К, который будет курсировать от площади Старомостовой до улицы Исполкомовской.

Изменения связаны с выполнением ремонта трамвайного пути по ул. Михаила Грушевского.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: