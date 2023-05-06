В Днепре друзья погибшего тренера исполнят в его честь героический комплекс «Мерфи»: когда и где

В Днепре чтят память погибшего тренера Павла Медведя.

Об этом сообщил тренер и друг погибшего Кирилл Нагорный.

В следующую субботу, 13 мая, коллеги и друзья погибшего тренера из Днепра Павла Медведя проведут в его честь героический комплекс «Мерфи».

По словам Кирилла, каждый год спортсмены собираются, чтобы провести это мероприятие, посвященное людям, погибшим на войне. В этот раз он пройдет в парке Глобы. Все желающие могут приобщиться или просто поддержать спортсменов.

“4 года подряд Пашка делал его со мной. Настоящий спортсмен, несмотря на свою дисциплину Бодибилдинга, доказывал, что эти спортсмены не только могут в трусах позировать перед зеркалом. Вечная память ГЕРОЙ», — написал он.

Павел Медведь – пауэрлифтер и тренер из Днепра. В прошлом году он присоединился к силам обороны и служил в батальоне разведки «Скала». К сожалению, Павел погиб в ноябре, когда попал под вражеский обстрел. Ему было 32 года.

Что такое кроссфит-комплекс «Мерфи»

«Мерфи» – это кроссфит-комплекс, который считается одним из самых сложных в этом виде спорта. Военные во всем мире собираются вместе в последний понедельник мая и выполняют комплекс упражнений, чтобы почтить память погибших во время боевых действий бойцов.

Положили начало этой традиции в США. Этот кроссфит-комплекс упражнений придумал лейтенант ВМС США Майкл Мерфи, погибший в Афганистане в 2005 году.

«Мерфи» состоит из следующих упражнений: 1,6 километра бега, 100 подтягиваний, 200 отжиманий от земли, 300 приседаний и снова 1,6 километра бега. Спортсмены выполняют это все в бронежилете в течение 75 минут, поэтому это достаточно сложное физическое испытание.

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