В Днепре дотла сгорел оставленный в гараже автомобиль

В Днепре спасатели тушили горящий в гараже автомобиль.

Об этом сообщили в областном управлении ГСЧС.

На улице Емельяновича-Павленко загорелся автомобиль, оставленный в гараже. Вызов к спасателям поступил в 11 часов дня 4 августа.

Приехав на место инцидента, спасатели выяснили, что на территории частного дома горит гараж с автомобилем. До приезда пожарных помещение сгорело почти дотла.

Огнем уничтожено деревянное перекрытие гаража, легковой автомобиль ЗАЗ 110247 и другое имущество владельцев. Общая площадь пожара составляет 40 кв. м. Через полчаса возгорание полностью погасили.

Погибших и травмированных нет.

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