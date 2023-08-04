В Днепре дотла сгорел оставленный в гараже автомобиль

Об этом сообщили в областном управлении ГСЧС.
На улице Емельяновича-Павленко загорелся автомобиль, оставленный в гараже. Вызов к спасателям поступил в 11 часов дня 4 августа.
Приехав на место инцидента, спасатели выяснили, что на территории частного дома горит гараж с автомобилем. До приезда пожарных помещение сгорело почти дотла.
Огнем уничтожено деревянное перекрытие гаража, легковой автомобиль ЗАЗ 110247 и другое имущество владельцев. Общая площадь пожара составляет 40 кв. м. Через полчаса возгорание полностью погасили.
Погибших и травмированных нет.
Читайте также:
Автор:
В середине 1970-х годов в Днепре массово строили фонтаны –…
Днепропетровщина вошла в ТОП-5 областей, популярных среди абитуриентов.
Житель Днепра заснял жуткого паучка.
Мост на Монастырский остров был построен более 70 лет назад.…
В середине 1970-х годов в Днепре массово строили фонтаны – увидеть чаши с водой можно было как в центре города, так и во дворах обычных многоквартирных домов. Со временем вода в них подаваться перестала, большинство фонтанов перестало работать и сейчас…
Днепропетровщина вошла в ТОП-5 областей, популярных среди абитуриентов.
Изъятое направили на экспертизу.
Природа Днепропетровщины впечатляет.
Житель Днепра заснял жуткого паучка.
НБУ 4 августа выпустил новую памятную монету, посвященную силам ПВО.
Мост на Монастырский остров был построен более 70 лет назад. Сегодня трудно представить, как эта часть города выглядела без него и как жители добирались на остров на лодках.
В Закарпатье во время прогулки погибла туристка.
Будьте внимательны за рулем!
В нескольких поселках вблизи Днепра отключили воду.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!