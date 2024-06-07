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В Днепре должников в частном секторе с 10 июня отключат от воды: адреса

Сегодня 22:00
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Днепроводоканал предупредил об отключении должников.

Новости Днепра про В Днепре должников в частном секторе с 10 июня отключат от воды: адреса

Жители частного сектора Днепра, имеющие задолженность по водоснабжению, могут остаться без водоснабжения.

С 10 по 14 июня запланировано очередное отключение должников. Речь идет о жителях Чечеловского, Соборного, Шевченковского и Центрального районов.

Чечеловский район

ул. Зеркально
пров. Конюхова
ул. Жемчужная
ул. Безлесно
ул. Попов Яр
ул. Татарский
ул. Новоукраинский
ул. Дивизионная
ул. Всенародное

Соборный район

ул. Высоковольтная
ул. Гаражно
пров. Гаражный
ул. Тоннельно
ул. Аэродромно
ул. Гордона
пров. Зозулин

Шевченковский район

ул. Часовых неба
ул. Исполкомовская
ул. Александра Конисского
ул. Вознесенская
ул. Владимирская

Центральный район

ул. Флотский
ул. Петлюры
Общая сумма долга жителей по указанным адресам составляет 951 745,40 грн.

Чтобы не отключили воду, нужно обратиться к водоканалу и заключить договор по реструктуризации долга.

Новости Днепра про В Днепре должников в частном секторе с 10 июня отключат от воды: адресаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре должников в частном секторе с 10 июня отключат от воды: адресаРусский

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