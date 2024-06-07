В Днепре должников в частном секторе с 10 июня отключат от воды: адреса

Жители частного сектора Днепра, имеющие задолженность по водоснабжению, могут остаться без водоснабжения.
С 10 по 14 июня запланировано очередное отключение должников. Речь идет о жителях Чечеловского, Соборного, Шевченковского и Центрального районов.
ул. Зеркально
пров. Конюхова
ул. Жемчужная
ул. Безлесно
ул. Попов Яр
ул. Татарский
ул. Новоукраинский
ул. Дивизионная
ул. Всенародное
ул. Высоковольтная
ул. Гаражно
пров. Гаражный
ул. Тоннельно
ул. Аэродромно
ул. Гордона
пров. Зозулин
ул. Часовых неба
ул. Исполкомовская
ул. Александра Конисского
ул. Вознесенская
ул. Владимирская
ул. Флотский
ул. Петлюры
Общая сумма долга жителей по указанным адресам составляет 951 745,40 грн.
Чтобы не отключили воду, нужно обратиться к водоканалу и заключить договор по реструктуризации долга.Яна Юхименко
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