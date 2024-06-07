В Днепре должников в частном секторе с 10 июня отключат от воды: адреса

В Днепре в эту субботу снова могут выключать свет.

Улицы, отходящие от центрального проспекта Днепра являются одними из самых старых в городе. В частности, такой считается и улица Княгини Ольги. Она существует более 200 лет, но только чуть более 100 – на этой улице живут люди.