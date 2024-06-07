В Днепре до конца лета перекроют один из перекрестков в Центральном районе

Об этом говорится в решении исполкома Днепровского городского совета.
Сообщается о капитальном ремонте трамвайного пути с восьми часов утра 15.06.2024 до 11 часов вечера 01.09.2024.
Работы будут проводиться в следующем порядке:
Обратите внимание! При выполнении ремонтных работ изменится направление движения троллейбусов № 4, 5, Б и трамваев № 5, 12, 14, 17.
Стоит отметить, что документ не имеет подписи городского головы Бориса Филатова. Это значит, что решение всё ещё не вступило в силу.
Напомним, ранее мы писали, что Крутогорный спуск в Днепре был открыт для движения транспорта.
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