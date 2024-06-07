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В Днепре до конца лета перекроют один из перекрестков в Центральном районе

Сегодня 11:19
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В Днепре до сентября перекроют проезжую и бульварную часть на перекрестке проспект Леси Украинки – улица Степана Бандеры.

Новости Днепра про В Днепре до конца лета перекроют один из перекрестков в Центральном районе

Об этом говорится в решении исполкома Днепровского городского совета.

Сообщается о капитальном ремонте трамвайного пути с восьми часов утра 15.06.2024 до 11 часов вечера 01.09.2024.

Работы будут проводиться в следующем порядке:

  • С 15 июня по 8 июля перекроют проезжую и бульварную часть по проспекту Леси Украинки в направлении ул. Философской, а также на ул. Степана Бандеры в направлении проспекта Дмитрия Яворницкого.
  • С 9 июля по 31 августа перекроют проспект Леси Украинки в направлении ул. Философской и ул. Степана Бандеры в обоих направлениях.
  • С 31 августа по 1 сентября будет перекрыта ул. Степана Бандеры в обоих направлениях, кроме этого сузят проезжую часть и перекроют бульварную по проспекту Леси Украинки в направлении бульвара Батальона Днепр.

Обратите внимание! При выполнении ремонтных работ изменится направление движения троллейбусов № 4, 5, Б и трамваев № 5, 12, 14, 17.

Стоит отметить, что документ не имеет подписи городского головы Бориса Филатова. Это значит, что решение всё ещё не вступило в силу.

Напомним, ранее мы писали, что Крутогорный спуск в Днепре был открыт для движения транспорта.

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