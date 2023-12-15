В Днепре до конца декабря кое-где отключат газ

В Днепре неожиданно анонсировали еще одно отключение газа до конца месяца.

Об этом сообщили в Днепровском филиале «Газсети».

Как говорится на официальной странице компании в соцсетях, в Днепре проведут плановые ремонтные работы, поэтому в одном из домов придется временно выключить газ.

Отключение запланировано на 20 декабря в доме по адресу улица Батумская, 28.

На время работ жильцов дома просят дать доступ газовикам к газифицированным помещениям, чтобы при необходимости они могли осмотреть нужное оборудование.

Отметим, что в текущем месяце в Днепре газ выключали уже дважды. 1 и 12 декабря по адресам переулок Васильевский, 6, улица Осенняя, 11 и на ж/м Сокол-1.

Напомним, ранее мы публиковали график отключения света абонентам ЦЭК.

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