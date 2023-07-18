В Днепре дети играют в старом грузовике, который бросили посреди аварийной детской площадки

Жители Днепра жалуются на аварийную детскую площадку у дома №133 на проспекте Богдана Хмельницкого. По словам днепрянки Аллы, место отдыха для здешних детей стало опасным для прогулок.
Судя по фото, которые опубликовала днепрянка, детская площадка действительно заброшена. В более-менее нормальном состоянии качели и горка, а вот песочница и другие аттракционы потрепаны жизнью и нуждаются хотя бы в косметическом ремонте.
Самое популярное место отдыха любознательных малышей – старый грузовик, который кто-то бросил посреди детской площадки.
Горожане отмечают, что у автомобиля есть хозяин, но он его не хочет забирать. Внутри автомобиля хранится разный хлам и мусор, в котором копаются дети.
Днепряне предлагают обратиться к местным властям, чтобы чиновники заставили владельца грузовика убрать его со двора.
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